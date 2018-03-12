بوتين يبحث مع ولي عهد أبو ظبي التعاون لضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مع ولي عهد إمارة أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، هاتفيا، التنسيق حول ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط.

وقال الكرملين، في بيان صدر عنه عقب المكالمة، مساء اليوم الاثنين، إن الجانبين أكدا خلال المحادثات "الاهتمام المشترك بالتعزيز اللاحق لكامل دائرة التعاون الثنائي والتنسيق الوثيق بين الدولتين في مصلحة ضمان الاستقرار والأمن في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط برمتها".

كما تطرقت المكالمة، حسب البيان، إلى "الجوانب الحيوية للتعاون الروسي الإماراتي أخذا بعين الاعتبار الاتفاقات، التي تم التوصل إليها خلال المباحثات بين فلاديمير بوتين ومحمد آل نهيان في موسكو في أبريل 2017".

وأشار الجانبان إلى "الديناميكية السريعة لتطوير الاتصالات في المجالين التجاري-الاقتصادي والاستثماري".

كما أضاف بيان الكرملين أن الرئيس الروسي هنأ ولي عهد أبو ظبي بعيد ميلاده الذي سبق.

المصدر: موقع الكرملين

رفعت سليمان