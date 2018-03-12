بوتين يكشف عن واقعة احتمال إسقاط طائرة تركية قبل ساعة من افتتاح أولمبياد سوتشي 2014

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه وافق على قرار متعلق بطائرة تركية مخطوفة كانت متجهة من مدينة خاركوف الأوكرانية إلى اسطنبول والتي طالب خاطفوها بهبوطها في سوتشي.

وقال بوتين، في فيلم وثائقي مكرس عن حياته من إخراج أندريه كوندراشوف تم نشر مقتطفات منه، إن الأجهزة الأمنية اتصلت به وهو في الطريق إلى ملعب "فيشت" بسوتشي مع قيادة اللجنة الأولمبية الدولية.

وأضاف أن مدير جهاز الأمن الروسي ألكسندر بورتنيكوف أبلغه أن طياري شركة Pegasus التركية أخبروا الجانب الروسي بأن أحد الخاطفين يهدد باستخدام قنبلة.

وقال بوتين: "سألته - ماذا تقترح؟ والجواب كان متوقعا. يجب أن نرد وفق الخطة المنصوص عليها في مثل هذه الحوادث يعنى إسقاط طائرة. وقلت افعل وفق هذه الخطة".

وأضاف :" سألني من كان يرافقني.. هل كل شيء على ما يرام - فأجبت نعم".

وكانت الطائرة متجهة نحو مضمار أولمبي عدد زواره آنذاك نحو أربعين ألف شخص.

ولم يخبر بوتين ضيوفه أي شيء عن الحادث حتى توضيح كافة ملابساته، وبعد عدة دقائق اتصل به قائد مقر الأمن من جديد وقال إن حادث الاختطاف كان حركة طائشة من قبل أحد الركاب السكارى.

المصدر: وكالات