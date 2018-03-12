روسيا تدعو لاتفاق دولي بشأن تقييد نشر وتوريد أسلحة الليزر قبل فوات الأوان

دعا نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، القوى العالمية للتوصل إلى اتفاق يفرض قيودا متبادلة على نشر وتسويق أسلحة "تقوم على مبادئ فيزيائية جديدة مبتكرة" مثل أسلحة الليزر وغيرها.

إقرأ المزيد

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، الاثنين، في مقابلة مع صحيفة (كراسنايا زفيزدا) الناطقة باسم الجيش الروسي، إن القوى العالمية بحاجة إلى الاتفاق على قيود متبادلة في توزيع ونشر أسلحة "تقوم على مبادئ فيزيائية جديدة مبتكرة"، وعلى وجه الخصوص، أسلحة الليزر.

وأضاف بوريسوف: "أعتقد أن ديناميكية الإنجازات، لاسيما في مجال الأسلحة القائمة على أساس مبادئ فيزيائية جديدة ومبتكرة، تزايدت بوتيرة مرتفعة في السنوات الأخيرة، مع الإشارة، إلى أن هذا أمر خطير جدا، وهذا أفضل وقت للتفاوض على معاهدات تضمن السلام على كوكبنا، الصغير والضعيف جدا".

إقرأ المزيد

وفي حديثه عن أحدث أنظمة الليزر المعتمدة في الجيش الروسي، أشار بوريسوف إلى أن هذا السلاح قادر على تعطيل سلاح العدو المحتمل، و"ضرب كل تلك المنشآت التي يمكن أن تكون هدفا لحزمة الليزر من هذا النظام".

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية مطلع هذا الشهر، عن أن القوات الروسية المقاتلة تزودت بالفعل منذ عام 2017، بأنظمة ليزر قتالية. كما أظهرت لقطات مع تركيب ليزر قتالي روسي جديد.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس





