وزارة الدفاع الروسية تحدد موعد التخلص من "الشيطان"

صرح نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف بأن الوزارة ستبدأ في القريب العاجل بإزالة صواريخ "الشيطان" الباليستية العابرة للقارات، مضيفا أن منظومات "سارمات" الحديثة ستحل مكانها.

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وقال بوريسوف في حديث لصحيفة "كراسنايا زفيزدا"، اليوم الاثنين: "يستخدم في الجيش الروسي الصاروخ الثقيل "السائل"... وهذا الصاروخ الاستراتيجي معروف بشكل جيد... وتسميه الدول الغربية بصاروخ "الشيطان". وبدأ إنتاجه في منتصف الثمانينات ويستخدم حاليا في الجيش، لكن الوقت يمر... وتظهر تكنولوجيات جديدة، وتصبح هذه المنظومة قديمة. وهي تقترب من نهاية دورة حياتها، وسنبدأ في المستقبل القريب إزالة هذه الصواريخ".

وأعلن أن درجة الاستعداد لأنظمة الأسلحة التي عرضها الرئيس الروسي في رسالته إلى الجمعية الاتحادية في 1 مارس الماضي، مختلفا، نافيا المعلومات حول عدم الانتهاء من بعض هذه الأنظمة تماما.

وتابع: "كما تعرفون فهناك تعليقات مختلفة، وتقول بعضها إن كل ذلك خيال ولا يمكن أن يكون حقيقة... أو بالعكس يقول آخرون إن الرئيس الروسي فتح صفحة جديدة لسباق التسلح... لكن كل ذلك ليس هكذا. ويمكنني أن أضيف أن هذه الأنظمة موجودة حقا ودرجة استعدادها مختلفة".

وبدأ استخدام منظومات "الشيطان" في الجيش الروسي في أواخر الثمانينات من القرن الماضي. وحتى اليوم لا تزال أقوى المنظومات الصاروخية وتعد بالرغم من "عمرها" قوة فعالة في ظروف نشر منظومات الدفاع المضاد للصواريخ.

ومن حيث المستوى التكنولوجي فإن منظومات "الشيطان" لا يوجد لها مثيل بين المنظومات الصاروخية القتالية الروسية والأجنبية. وتتميز بأعلى مستوى للمتانة التقنية والقدرة القتالية التي تسمح بضمان الصيغ المختلفة لاستخدامها القتالي بما في ذلك أثناء إطلاق الصواريخ في ظروف الرد النووي.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا