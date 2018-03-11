الأمن الفدرالي الروسي يحبط عملية إرهابية ويقتل مدبريها

أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي (الاستخبارات) هجوما إرهابيا خططت له "خلية إرهابية تآمرية" في منطقة ساراتوف، وقتل جميع عناصرها خلال الاشتباك معهم اليوم الأحد.

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ولم يذكر هذا الجهاز صراحة ما إذا كانت الخلية السرّية تابعة لتنظيم داعش أو لغيره من التنظيمات المتطرفة.

وقالت الدائرة الصحفية في الجهاز اليوم الأحد: "إن جهاز الأمن الفدرالي في الاتحاد الروسي ونتيجة أنشطة بحث عملياتي في منطقة ساراتوف، أحبط عملا إرهابيا خططت له خلية إرهابية متآمرة".

ووفقاً لتقرير جهاز الأمن الفدرالي، فتح مسلحون النار يوم 11 مارس / آذار 2018، على دورية لجهاز الأمن حاولت اعتقالهم، أثناء انتقالهم بسيارة مدنية، فردت قوات الأمن بنيران جوابية حيث دار اشتباك مع الإرهابيين أسفر عن إصابة المسلحين بجروح مميتة.

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ولم يذكر البيان عدد المسلحين الذين تم القضاء عليهم ولا جنسياتهم.

وتبيّن خلال تفتيش مكان الحادث ، أن الإرهابيين استخدموا مسدسات TT و وقنابل يدوية محلية الصنع ، فضلا عن عبوة متفجرة يدوية الصنع بطاقة تبلغ حوالي ثلاثة كيلوغرامات من مادة تي أن تي محشوة بكرات حديدية ومسامير معدنية.

وختم البيان بالقول : "إن فرع جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة ساراتوف فتح قضية جنائية بجرم (التحضير لعمل إرهابي)" وأضاف إن "إجراءات التحقيق الفوري وأنشطة البحث العملياتي عن شركاء محتملين لهؤلاء الإرهابيين جارية على قدم وساق".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس