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الروس في بيلاروس يبدأون التصويت لانتخاب رئيسهم

أخبار روسيا

الروس في بيلاروس يبدأون التصويت لانتخاب رئيسهم
Sputnik
أرشيف
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بدأ المواطنون الروس المقيمون في بيلاروس الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، اليوم الأحد 11 مارس.

وأعلنت السفارة الروسية في مينسك، أنه "لراحة المواطنين الروس، الذين يسكنون بعيدا عن مراكز الاقتراع تم تنظيم اقتراع مبكر".

وأوضحت السفارة أنه بإمكان كل مواطن روسي تجاوز عمره 18 سنة ولظروف معينة سيكون متواجدا في بيلاروس يوم الانتخابات الإدلاء بصوته وأنه لا حاجه له لكتابة طلب في هذا الغرض.

وستجري في روسيا في 18 مارس الجاري الانتخابات الرئاسية، وسيشارك فيها 8 مرشحين بمن فيهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي

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