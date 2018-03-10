كيف استفاد بوتين من خبرته في العمل الاستخباراتي في حياته العملية؟

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حوار مع قناة "NBC" الأمريكية، عن استفادته من الخبرة، التي اكتسبها من العمل في جهاز الاستخبارات السوفييتي "KGB".

وقال بوتين إن عمله في جهاز الاستخبارات، كانت له مزايا وجعلته يكتسب خبرة في التواصل مع الناس، وهو ما ساعده في وقت لاحق في عمله عندما بدأ يتقلد مسؤوليات أخرى في الدولة بعيدا عن مجال الاستخبارات.

وأوضح الرئيس الروسي أن خبرته في العمل الاستخباراتي ساعدته عندما شغل منصب مساعد عميد جامعة سانت بطرسبورغ، وبعد ذلك نائب عمدة مدينة بطرسبورغ، مشيرا إلى أن خبرته جعلته يتميز بالقدرة على إقامة اتصالات جيدة وناجحة، وتوحيد الناس، وحثهم على القيام بعمل ما.

وتجنب بوتين الحديث عما إذا كانت خبرته في مجال الاستخبارات جعلته يتميز بعد ما أصبح رئيسا لروسيا، على نظرائه من الدول الأخرى.

وقال الرئيس الروسي إن نظراءه وزعماء الدول الذين قابلهم، هم كلهم متميزون ولكل منهم خبرته وميزاته.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي