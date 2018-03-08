لافروف: أمريكا تمارس "نهجا إمبرياليا جديدا"

اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة بممارسة سياسة إمبريالية جديدة، لأنها تعتبر أن تدخلها في الانتخابات والشؤون الداخلية للدول الأخرى منفعة لتلك الدول.

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وقال لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الزيمبابوي سيمباراشي مومبينقيفي في هراري اليوم الخميس 8 مارس/ آذار، إنه "عندما ناقشت وسائل الإعلام الأمريكية هذا الموضوع، سمعت تأكيدات مدهشة. الأمريكيون قالوا بكل صفاقة نعم نحن نفعل ذلك، وكنا نفعله لصالح الدول المعنية، لأننا نحمل من خلال تدخلنا الحرية والديمقراطية".

وتابع الوزير الروسي قائلا: "نحن لا نشاركهم مثل هذه الفلسفة على الإطلاق. وأعتبر أن مثل هذه الأطروحات نهج إمبريالي جديد، ولن نفعل شيئا من هذا القبيل".

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وأكد لافروف أن موسكو لا تتدخل أبدا في الشؤون الداخلية للولايات المتحدة، ولا توجد أي حقائق أو دلائل تؤكد العكس.

وأكمل الوزير " نحن لا نتدخل أبدا في الشؤون الداخلية لأي دولة، على الرغم من وجود ادعاءات مخالفة تصدر يوميا من واشنطن وعدد من العواصم الأوروبية، دون تقديم أي إثباتات على ذلك".

ويقوم وزير الخارجية الروسي، خلال هذا الأسبوع، بجولة أفريقية تشمل خمس دول هي أنغولا وناميبيا وموزمبيق وزيمبابوي وإثيوبيا.

المصدر: سبوتنيك

سعيد طانيوس