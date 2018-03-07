الشرطة البريطانية: الاعتداء الذي استهدف الضابط الروسي السابق في لندن جريمة وليس عملا إرهابيا

قال مراسل RT، مساء الأربعاء، إن الشرطة البريطانية تعتبر الاعتداء الذي استهدف الضابط الروسي السابق في لندن جريمة وليس عملا إرهابيا.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، الاثنين، تعرض ضابط استخبارات روسي سابق لهجوم باستخدام "مادة غير معروفة" في مركز تجاري بمدينة سالزبوري البريطانية.

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وأوضحت "بي بي سي" أن المصاب هو سيرغي سكريبال العقيد السابق في الاستخبارات الروسية الذي نال اللجوء السياسي في بريطانيا في 2010 بعد تبادل الجانبين الروسي والبريطاني لضباط استخبارات.

من جهتها أكدت شرطة مقاطعة ويلتشير البريطانية تعرض رجل (نحو 60 عاما) وامرأة (نحو 30 عاما) لهجوم باستخدام "مادة غير معروفة" في المركز التجاري The Maltings الواقع في مدينة سالزبوري، الا أنها رفضت الكشف عن اسميهما.

وكانت محكمة موسكو العسكرية أصدرت في 2006 حكما بالسجن 13 سنة بحق سكريبال بتهمة الخيانة العظمى إثر تسليمه معلومات سرية للاستخبارات البريطانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر عفوا عن سكريبال في وقت لاحق، وتم تبادله مع محكومين آخرين اثنين على 10 مواطنين روس احتجزتهم السلطات الأمريكية.

وفي أول تعليق رسمي على الموضوع، أكد الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يمتلك معلومات حول الأسباب المحتملة للحادثة. وأضاف أن روسيا لم تتلق طلبا بشأن التعاون في التحقيق في القضية، لكن موسكو مستعدة دائما لمد يد العون.

وطالبت السفارة الروسية في لندن السلطات البريطانية بتقديم توضيحات حول القضية، مشيرة إلى أنها تثير قلقا لدى موسكو.

المصدر: RT + وكالات

ياسين بوتيتي