قديروف يتعهد باتخاذ اللازم لإنقاذ الناجين إثر تحطم "مي-8"

أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، اتخاذ جميع التدابير لإنقاذ الناجين إثر تحطم مروحية من طراز "مي-8" تابعة لحرس الحدود.

وقال قديروف في هذا الصدد: "تحطمت مروحية تابعة للقوات الحدودية في واد ضيق على ارتفاع كبير في الجبال الواقعة في الشيشان، وفي ظروف مناخية صعبة".

وأضاف: "ووفقا للبيانات الواردة، هناك جرحى وقتلى، يجري العمل على تحديد عددهم، تم توجيه الفرق الطبية والإنقاذ التابعة لوزارتي الدفاع والطوارئ .. البيانات الأولية تشير إلى أن الحادث وقع في واد ضيق حيث تقع السلاسل الجبلية على مسافة قصيرة من بعضها البعض".

إقرأ المزيد

وكان مصدر أمني في الشيشان أكد تحطم مروحية تابعة لحرس الحدود، في منطقة إتوم كالي، مرجحا أن يصل عدد الضحايا إلى 9 أشخاص. وقال إن 5 أشخاص على الأقل من الـ9 الذين كانوا على متن المروحية، لقوا مصرعهم في الحادث.

وأكدت مصادر لوسائل إعلام روسية، أنه يجري التحري في ملابسات الكارثة.

المصدر: إنترفاكس

إياد قاسم