بوتين: روسيا لن تستخدم أسلحتها النووية إلا للضربة الجوابية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أن روسيا لا تعتزم استخدام سلاحها النووي، إلا ردا على أي ضربة صاروخية قد تتعرض لها أراضيها.

وقال بوتين خلال حوار في سياق الفيلم الوثائقي "النظام العالمي 2018": "أريد أن يعلم الجميع، في بلادنا وخارجها، أن خططنا النظرية لاستخدام الأسلحة النووية، تقوم على أساس الرد الجوابي المضاد، وآمل في ألا يحدث ذلك أبدا".

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وأضاف: "هذا يعني أن قرار استخدام الأسلحة النووية لا يمكن إصداره إلا في حال سجل نظامنا للإنذار المبكر بيانات دقيقة تؤكد انطلاق الصواريخ المعادية المفترضة، وتحدد مسارها ولحظة سقوطها على الأراضي الروسية".

وأضاف: "هذا يعني أنه إذ قررت جهة ما ضرب وتدمير روسيا، فإننا سنتمتع بحق الرد الجوابي المشروع".

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان