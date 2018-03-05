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بوتين يكشف عدد الجواسيس الذين أوقفت روسيا نشاطهم

أخبار روسيا

بوتين يكشف عدد الجواسيس الذين أوقفت روسيا نشاطهم
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن أجهزة الأمن الروسية تمكنت من إحباط نشاط 72 من كوادر الاستخبارات الأجنبية و397 من عملاء هذه الاستخبارات خلال 2017.

وقال الرئيس بوتين خلال اجتماعه مع قيادات جهاز الأمن الفدرالي الروسي اليوم الاثنين: "يسجل خلال السنوات الأخيرة تنامي نشاط الاستخبارات الأجنبية، التي تعمل في روسيا بشكل حثيث وتستخدم مختلف أساليب العمل الاستخباراتي من خلال العملاء والوسائل التقنية".

وأضاف: "في العام الماضي وحده استطعنا إحباط نشاط 72 من كوادر الاستخبارات الأجنبية و397 من عملاء هذه الاستخبارات".

يتبع

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