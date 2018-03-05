ريابكوف: أمريكا هي الدولة الأكثر تدخلا في شؤوننا الداخلية

اتهم سيرغي ريابكوف نائب وزير خارجية روسيا، الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول تدخلا في شؤون بلاده الداخلية، متوقعا زيادة حدة المواجهة الإعلامية بين موسكو واشنطن في الفترة المقبلة.

وأوضح ريابكوف خلال تقديم تقرير سنوي أعدته اللجنة المؤقتة لمجلس الاتحاد الروسي لحماية السيادة ومنع التدخل الخارجي في شؤون روسيا الداخلية اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة هي الدولة التي تتدخل أكثر من غيرها في شؤوننا الداخلية بأشكال مختلفة وعبر قنوات مختلفة، لا بل وهي الأكثر إصرارا في محاولات اتهامنا بالتدخل المزعوم في شؤون أمريكا الداخلية".

ولفت الدبلوماسي إلى أن محاولات تصوير روسيا على هذه الشاكلة لا تصدر عن الولايات المتحدة وحدها، لكن "لأسباب جلية تبقى واشنطن محط اهتمامنا الرئيس وموضع جهودنا ذات الصلة".

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وأشار ريابكوف إلى أن الصراع في المجال الإعلامي، "الذي يمثل خطا محوريا للمواجهة الروسية الأمريكية"، سيزداد حدة، وعلينا التعايش مع ذلك في الفترة المقبلة".

وأكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص "للجهود التي يمارسها أعداؤنا وخصومنا من أجل التأثير على الشباب والكيانات الإقليمية الروسية.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد