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بوتين يعد الناخبين بانتصارات مشرفة طيلة عشر سنوات

أخبار روسيا

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قال المرشح الرئاسي فلاديمير بوتين في لقاء مع مناصريه اليوم السبت: "إذا فزنا في هذه الانتخابات، فإن السنوات الـ10 المقبلة ستنقضي تحت راية الانتصارات المشرفة".

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وخاطب الرئيس الروسي مناصريه في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو قائلا: "سنعمل من أجل سعادة أجيالنا القادمة، وسنجعل القرن الـ21 ينقضي تحت راية انتصارات مشرفة لروسيا".

وأكد بوتين لمناصريه أن أهدافه واضحة ومفهومة ونبيلة وأضاف: "نحن نريد أن يكون بلدنا مشرقا، ومتطلعا إلى المستقبل. أسلافنا عاشوا هنا، وهنا نعيش نحن وأبناؤنا، وهنا سيعيش أحفادنا الذين سنبذل قصارى جهدنا لجعلهم سعداء".

المصدر: تاس

أحمد باديان

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