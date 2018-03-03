بوتين يعد الناخبين بانتصارات مشرفة طيلة عشر سنوات
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قال المرشح الرئاسي فلاديمير بوتين في لقاء مع مناصريه اليوم السبت: "إذا فزنا في هذه الانتخابات، فإن السنوات الـ10 المقبلة ستنقضي تحت راية الانتصارات المشرفة".
وخاطب الرئيس الروسي مناصريه في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو قائلا: "سنعمل من أجل سعادة أجيالنا القادمة، وسنجعل القرن الـ21 ينقضي تحت راية انتصارات مشرفة لروسيا".
وأكد بوتين لمناصريه أن أهدافه واضحة ومفهومة ونبيلة وأضاف: "نحن نريد أن يكون بلدنا مشرقا، ومتطلعا إلى المستقبل. أسلافنا عاشوا هنا، وهنا نعيش نحن وأبناؤنا، وهنا سيعيش أحفادنا الذين سنبذل قصارى جهدنا لجعلهم سعداء".
المصدر: تاس
أحمد باديان
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