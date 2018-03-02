زاخاروفا: سنحدد أماكن خاصة للصحفيين الأمريكيين

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، بأنه ستحدد أماكن مخصصة للصحفيين الأمريكيين في المؤتمرات الصحفية في حال منع واشنطن الصحفيين الروس من الوصول للمعلومات على أساس جنسيتهم.

وقالت ماريا زاخاروفا بهذا الشأن في مؤتمر صحفي في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو:" إذا تجرأت وزارة الخارجية الأمريكية مرة أخرى على تسمية صحفيينا في مؤتمراتها الصحفية بصحفيين من روسيا وامتناع (من يدير المؤتمر الصحفي) التحدث معهم على هذا الأساس، نحن سنُنفذ وعدنا: سنحدد أماكن للصحفيين من الولايات المتحدة. إن تصرفهم كان غير لائق ولا نتقبله".

إقرأ المزيد

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن هذا القرار سيطبق فور تكرار هذا التصرف الذي بدر من وزارة الخارجية الأمريكية بحق صحفيين روس في المركز الإعلامي التابع لوزارة الخارجية في المؤتمرات الصحفية، وسيتم "رسم أماكن مكتوب عليها للصحفيين من الولايات المتحدة، لكي يجرب صحفيوكم ويعانون من وقع هذا التصرف".

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة