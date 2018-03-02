لافروف يبحث مع نظيره الإيراني التحضير لقمة بحر قزوين

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في اتصال هاتفي الوضع في الشرق الأوسط والتحضير لقمة بحر قزوين.

وقالت الخارجية الروسية في بيان اليوم الجمعة: "بحث الطرفان قضايا التعاون الثنائي وتبادلا الآراء حول أهم القضايا الدولية والإقليمية مع التركيز على الوضع في الشرق الأوسط، إضافة إلى التحضير لقمة قزوين الخامسة (المزمع عقدها في كازاخستان)".

وذكرت وكالة "ارنا" الإيرانية مساء الخميس أن ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف أجريا اتصالا هاتفيا بحثا فيه وجهات النظر بشان العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى قمة بحر قزوين الخامسة وبعض القضايا الإقليمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطرفان تطرقا أيضا في حديثهما إلى الإجراء المبدئي الذي قامت به روسيا في استخدام حق الفيتو ضد مشروع القرار البريطاني الذي يقضي باتخاذ إجراءات ضد إيران فيما يتعلق باليمن.

واستخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع القرار البريطاني الذي انتقد إيران واتهمها بالتقاعس عن منع وصول أسلحتها إلى الحوثيين في اليمن، كما صوتت بوليفيا ضد القرار أيضا، فيما امتنعت الصين (العضو الدائم في مجلس الأمن) وكازاخستان عن التصويت.

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واقترحت روسيا في مشروع قرارها البديل أن تمدد حتى 26 فبراير 2019 العقوبات الحالية ضد اليمن وولاية لجنة الخبراء. واعتمد مجلس الأمن الدولي هذه الوثيقة بالإجماع.

واعتبر مراقبون الفيتو الروسي هزيمة للولايات المتحدة التي تضغط منذ شهور لتحميل إيران المسؤولية في الأمم المتحدة، كما هددت بالانسحاب من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى العالمية.

المصدر: إنترفاكس

أحمد باديان