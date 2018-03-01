بوتين يوجه رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية

يوجه الرئيس فلاديمير بوتين ظهر اليوم الخميس رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية الروسية، يطلع فيها أعضاء البرلمان على الوضع في البلاد والخطوط العريضة للسياسة الداخلية والخارجية.

وتتطرق رسالة الرئيس السنوية عادة إلى قضايا سياسة واقتصادية وإيديولوجية، كما تتضمن مقترحات ذات طابع تشريعي.

واللافت في رسالة هذا العام، أن بوتين لن يوجهها من قصر الكرملين الكبير كما جرت العادة، بل من قاعة "مانيج" للعروض وسط موسكو، وذلك بسبب كثرة المدعوين لحضور كلمة بوتين، حسب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف.

وأوضح بيسكوف، أن كلمة الرئيس ستترافق بعرض المصورات على شاشات كبيرة يصعب لوجيستيا نصبها في قاعة غيورغيفسكي في قصر الكرملين كونها قاعة تاريخية.

ولم يستبعد بيسكوف أن يشير بوتين في كلمته إلى النتائج التي تحققت في العام الماضي والخطط والرؤى المستقبلية، وأن يكشف عن النقاط الهامة في برنامجه لانتخابات الرئاسة الروسية المقررة في الـ18 من مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد