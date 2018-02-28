الأمن الروسي يعلن إحباط 25 محاولة اعتداء وتصفية العشرات خلال 2017

أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط 25 محاولة اعتداء، وتصفية 90 متطرفا خلال السنة الماضية.

وقال نائب رئيس جهاز لجنة مكافحة الإرهاب، إيغور كولياغين، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن أصول أكثر من 500 شخص، لهم علاقة بأنشطة إرهابية تم تجميدها خلال العام 2017.

وأضاف أنه "في عام 2017، أُدرج أكثر من 2000 شخص في قائمة المنظمات والأفراد الذين توجد معلومات عن تورطهم في الأنشطة المتطرفة والإرهاب"، مشيرا إلى أن الأصول، التي تم تجميدها بلغت قيمتها 14 مليون روبل.

وفي نفس السياق قال ممثل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، أندريه بريجزدومسكى، إن الإرهابيين يشكلون "خلايا نائمة" في روسيا عبر الإنترنت.

وقال برزيدزومسكى إن توظيف الإنترنت اليوم له طابع عالمي، ومسألة السيطرة على الفضاء السيبرانى هي أمر صعب ومعقد.

المصدر: وكالات

نادر همامي