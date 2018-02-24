الرئيس التشيكي يريد تسليم روسي متهم بالقرصنة لموسكو بدلا من واشنطن

قال وزير العدل التشيكي روبرت بيليكان إن رئيس بلاده ميلوش زيمان، طلب منه تسليم مواطن روسي موقوف في براغ بتهمة القرصنة المعلوماتية وتطالب به واشنطن، إلى موسكو دون سواها.

المواطن الروسي الموقوف في جمهورية التشيك ويدعى يفغيني نيكولين، اعتقل وسجن في العاصمة براغ منذ أكتوبر 2016 في عملية مشتركة بين سلطات الدولة الأوروبية ومكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي"، وهو مطلوب للولايات المتحدة بسبب اتهامه بشن هجمات إلكترونية على شبكات التواصل الاجتماعي ولدى بلده الأم روسيا على خلفية اتهامات بالاحتيال.

وقضت محكمة في براغ في مايو 2017 بتسليم نيكولين البالغ من العمر 30 عاما إلى روسيا أو الولايات المتحدة، الأمر الذي يستدعي البت في هذه المسألة من قبل وزير العدل بيليكان .

وذكر موقع "أكتوالني" الإخباري التشيكي الذي نشر حوارا مع وزير العدل بهذا الشأن أن بيليكان قال للموقع إن الرئيس طلب منه في اجتماعين خلال يناير الماضي أن يسلم نيكولن لروسيا، كما حضر إلى مكتبه في وقت سابق من هذا الأسبوع مدير مكتب الرئيس زيمان وأكد طلب الرئيس.

وكان مارتن سادليك محامي نيكولن قد صرح في وقت سابق لوكالة الصحافة الفرنسية بأن موكله متهم في الولايات المتحدة باختراق شبكات "لينكد-ان" و"فورمسبرينغ" للتواصل الاجتماعي وخدمة "دروب بوكس" لمشاركة الملفات.

وأفاد سادليك كذلك بأن محققي "إف بي آي" حاولوا مرتين إقناع موكله بالاعتراف بشن هجمات إلكترونية على الحزب الديموقراطي في الولايات المتحدة خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة في 2016.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة