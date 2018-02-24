قديروف عن ستالين: ليكن ملعونا إلى أبد الآبدين

انتقد رئيس جمهورية الشيشيان الروسية، رمضان قديروف، الزعيم السوفييتي الراحل جوزيف ستالين، قائلا إنه تسبب في أكبر ألم عاشه الشيشانيون، من خلال حرمانهم من أرضهم.

وكتب قديروف على صفحته في "تيليغرام": "لا توجد أي حرب من الحروب التي عاشها الشيشانيون يمكن مقارنتها بقمع جوزيف ستالين (ليكن ملعونا إلى أبد الآبدين) الشعب الشيشاني"، مشيرا إلى أن الزعيم السوفييتي قام بطرد الشيشان والإنغوش من أراضيهم سنة 1944.

تجدر الإشارة إلى أن ستالين أصدر أمرا في 23 فبراير 1944، بترحيل الشعبين الشيشاني والإنغوشي إلى آسيا الوسطى وسيبيريا، وتم إلغاء الحكم الذاتي للجمهورية الشيشانية الإنغوشية، وقد أمضى الشعبان 13 عاما في المنفى، وبدآ بالعودة إلى ديارهم بعد 9 يناير 1957، عندما أصدر نيكيتا خروتشوف مرسوما بإعادة الجمهورية ذاتية الحكم، ورفع القيود المفروضة على حركة المواطنين.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي