بوتين يقيم عاليا بسالة العسكريين الروس في سوريا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأعمال الشجاعة والحازمة للعسكريين الروس ساعدت القوات السورية على دحر الإرهابيين وأثبتت مدى جاهزيتهم لحل أصعب المهام.

وقال بوتين في خطاب ألقاه في مراسم منح جوائز الدولة بمناسبة يوم حماة الوطن، اليوم الجمعة: "ساعدوا بأعمالهم الشجاعة والحازمة والرجولية الجيش السوري على هزيمة الجماعات الإرهابية الكبيرة والمسلحة بشكل جيد".

وأضاف: "أريد أن أشكر اليوم كل من شارك في هذه العملية الصعبة وأثبت في الظروف الحربية الحقيقية مهارته العسكرية وأظهر بطولته وقوة شكيمته وشجاعته".

وذكر أن روسيا تتشرف في مثل هذا اليوم بالوطنيين الحقيقيين الذين يدافعون عن سيادة وأمن بلادهم، مشيرا إلى أن روسيا كانت تفتخر دائما بشجاعة وشرف ضباطها.

وتابع أن العمل اليومي الصعب للعسكريين الروس ضمن التنمية النوعية للقوات المسلحة الروسية وسمح باستخدام المعدات الحديثة والنادرة في الجيش وبرفع المهارة العسكرية والتماسك أثناء التجارب والجاهزية التامة لعمليات التفتيش دون سابق إنذار".

المصدر: إنترفاكس

أولغا رودكوفسكايا