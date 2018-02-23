الاحتفالات بحماة الوطن تعم روسيا من فلاديفوستوك إلى كالينينغراد

تحتفل روسيا اليوم بعيد حماة الوطن، الذي يخلد ذكرى تأسيس الجيش الأحمر السوفيتي، الذي حرر معظم أوروبا من الفاشية والنازية، ودكّ أسوار الرايخ الثالث ببرلين في الحرب العالمية الثانية.

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وأعلن رئيس قسم دائرة الصحافة في أسطول المحيط الهادئ الروسي، نيكولاي فوسكريسنسكي ، أن محاربي مجموعة المحيط الهادئ من الجيش والبحرية وقوات الغواصات الروسية المتمركزين في أقصى شمال شرق البلاد، هم أول من باشروا الاحتفالات بيوم حماة الوطن، التي ستجتاح البلاد طوال اليوم لتصل إلى كالينينغراد في أقصى الغرب على الحدود مع ألمانيا وبولندا.



وعمّت الاحتفالات الحاميات والتشكيلات والوحدات التابعة لأسطول المحيط الهادئ، بهذا اليوم الذي يعتبر أيضا عيدا للرجال في روسيا ويوما للأب في البلاد.

وقام ممثلو مجموعة كامتشاتكا العسكرية، وإدارات إقليم كامتشاتكا والمدينة بوضع الزهور وأكاليل الورد على الحائط التذكاري في حديقة النصر في فلاديفوستوك".

وفي فلاديفوستوك أيضا، بدأت فعاليات الاحتفالات في الساعة 09:00 بالتوقيت المحلي (02:00 بتوقيت مكة) بعزف النشيد الوطني الرسمي ورفع الأعلام المتلألئة على متن السفن والقطع البحرية الروسية"، حسبما قال فوسكريسنسكي.

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وحضر قائد أسطول المحيط الهادئ، الأميرال سيرغي أفاكيانتس، مراسم رفع العلم على الطرّاد الصاروخي "فارياغ" التابع لأسطول المحيط الهادئ، وهنأ الطاقم بيوم المدافعين عن الوطن.

وعند الظهر، قام أعضاء المجلس العسكري للقوات البحرية، والعسكريون، وممثلو سلطات المدينة والمنطقة، وقدامى المحاربين من الحرب والقوات المسلحة، وطلاب الأندية العسكرية الوطنية، بوضع أكاليل الزهور وباقات الورود على النصب التذكاري "للنار الخالدة" التي تمثل "معركة المجد لأسطول المحيط الهادئ". وانتهى الحفل باستعراض رسمي لحرس الشرف والأوركسترا الموسيقية لأسطول المحيط الهادئ.

ثم توجه الجميع لوضع الزهور في ساحة "مدينة المجد العسكري" في الساحة المركزية لمدينة فلاديفوستوك.

ويقام في وسط المدينة معرض يضم حوالى 15 عينة من المعدات العسكرية للقوات الساحلية لأسطول المحيط الهادئ. وهناك أيضا مطابخ ميدان عسكرية تقدم الطعام الساخن للمحتفلين. وفي المساء ستطلق المدفعية في فلاديفوستوك 30 طلقة احتفالية تحية لعيد حماة الوطن والمحتفلين به.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس