بوتين يمنح ميدالية "النجم الذهبي" لذوي الطيار الروسي الذي قضى في سوريا

يضع الرئيس فلاديمير بوتين في يوم حماة الوطن إكليلا من الزهور على ضريح الجندي المجهول بموسكو، وسيمنح ميدالية "النجم الذهبي" لبطل روسيا لذوي اللواء رومان فيليبوف الذي قضى في سوريا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين أمس الخميس: "ستتم غدا فعاليات في إطار يوم حماة الوطن، ستبدأ من مراسم وضع الزهور على مقبرة الجندي المجهول".

وجاء في بيان صدر عن المركز الصحفي للكرملين، أن هذه المراسم سيشارك فيها ممثلون عن مؤسسات المحاربين القدامى ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ووزير الدفاع سيرغي شويغو وغيرهم من كبار المسؤولين.

وأضاف أن الرئيس بوتين سيمنح ميدالية "النجم الذهبي" لبطل روسيا لذوي الطيار العسكري الروسي رومان فيليبوف الذي قضى في سوريا.

كما سيمنح وسام "أوشاكوف" لحاملة الطائرات الثقيلة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي كوزنيتسوف"، ووسام "ناخيموف" لطراد "فارياغ" الصاروخي، ووسام "سوفوروف" للمنطقة العسكرية الجنوبية.

وكان الرئيس بوتين وقع في 6 فبراير الجاري أمرا بمنح اللواء رومان فيليبوف لقب بطل الاتحاد الروسي.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا