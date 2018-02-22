وزارة الطوارئ الروسية تحذر سكان موسكو من الزمهرير
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jwib
أفاد المركز الصحفي لدائرة وزارة الطوارئ الروسية في موسكو بأن درجة الحرارة في موسكو ومقاطعة موسكو قد تنخفض اليوم الخميس إلى 25 درجة تحت الصفر.
وجاء في بيان صدر عن المركز: "صباح اليوم الخميس نتوقع الصقيع في مقاطعة موسكو، وموسكو، وانخفاض درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، وفي بعض الأماكن إلى 25 درجة تحت الصفر. ولا يستبعد وقوع حوادث في أنظمة دعم الحياة في المدينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف عمل المصانع".
المصدر: تاس
أولغا رودكوفسكايا
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)