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وزارة الطوارئ الروسية تحذر سكان موسكو من الزمهرير

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وزارة الطوارئ الروسية تحذر سكان موسكو من الزمهرير
Sputnik
موسكو
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أفاد المركز الصحفي لدائرة وزارة الطوارئ الروسية في موسكو بأن درجة الحرارة في موسكو ومقاطعة موسكو قد تنخفض اليوم الخميس إلى 25 درجة تحت الصفر.

وجاء في بيان صدر عن المركز: "صباح اليوم الخميس نتوقع الصقيع في مقاطعة موسكو، وموسكو، وانخفاض درجة الحرارة إلى 20 درجة تحت الصفر، وفي بعض الأماكن إلى 25 درجة تحت الصفر. ولا يستبعد وقوع حوادث في أنظمة دعم الحياة في المدينة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف عمل المصانع".

المصدر: تاس

أولغا رودكوفسكايا

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