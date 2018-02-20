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الأمن الروسي يتوقع هجمات سيبرانية على روسيا عشية الانتخابات

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الأمن الروسي يتوقع هجمات سيبرانية على روسيا عشية الانتخابات
Sputnik
سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف
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رجح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف، أن تتعرض مواقع ومنشآت البنية التحية الحيوية في البلاد لهجمات سيبرانية عشية الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال باتروشيف: "قبيل حلول موعد الانتخابات الرئاسية في روسيا يجب التيقظ لاحتمال التعرض لإجراءات سياسية واقتصادية ومعلوماتية ضد روسيا".

وأضاف أن الاعتداءات قد تشمل هجمات سبرانية تستهدف منظومة (GAS) الإلكترونية الروسية الخاصة بالانتخابات بهدف تعطيل عملها.

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وأكد باتروشيف على أهمية الالتزام الصارم بمتطلبات وتعليمات ربط الموارد المعلوماتية ومنشآت البنية التحتية الحيوية بالإنترنت وشبكات الكمبيوتر الأخرى ذات الاستخدام العام.

وطلب إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بضمان الحقوق الدستورية للمواطنين في الانتخاب، والحفاظ على والأمن العام خلال الانتخابات.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين

 

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