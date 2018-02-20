التسوية الشرق أوسطية تتوسط المباحثات الروسية الإسرائيلية في موسكو

أعلنت موسكو أن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونائبة المدير العام للخارجية الإسرائيلية ألونا أوشليزا، وقعا في موسكو بروتوكولا للمشاورات الروسية الإسرائيلية لعامي 2018 و2019.

وورد في بيان عن الخارجية الروسية: "جرى خلال المحادثات تبادل وجهات النظر حول تطورات الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل".

وشدد البيان على ثبات موقف موسكو الداعي للتسوية عبر المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين، والعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة، مشيرا إلى أن وضع القدس لا يزال أحد القضايا الأكثر تعقيدا في عملية السلام.

المصدر: تاس

علي الخطايبة