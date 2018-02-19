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ثاني لقاء لرئيس جهاز الأمن الروسي مع المسؤولين الجزائريين خلال أسبوعين!

أخبار روسيا

ثاني لقاء لرئيس جهاز الأمن الروسي مع المسؤولين الجزائريين خلال أسبوعين!
kapital-rus.ru
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بحث سكرتير المجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف خلال لقائه مع وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل في موسكو، الوضع في شمال إفريقيا وتنشيط التعاون بين أجهزة البلدين الأمنية.

وجاء في بيان لمجلس الأمن الروسي أن الجانبين "أكدا استعدادهما لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين روسيا والجزائر، وأشارا إلى أهمية استمرار تبادل الآراء بشأن الوضع في إفريقيا الشمالية ومنطقة الصحراء الكبرى والساحل، وبحثا الاقتراحات الرامية إلى تنشيط التعاون بين الاستخبارات، والأجهزة الأمنية، ووزارتي العدل للبلدين".

وناقش الجانبان كذلك سير تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها أثناء زيارة عمل قام بها باتروشيف إلى الجزائر في الـ31 يناير/كانون الثاني الماضي.

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المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين

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