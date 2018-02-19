روسيا تطالب الولايات المتحدة بوقف دعم "الفاشية الهمجية" في أوكرانيا

طالبت السفارة الروسية لدى واشنطن الإدارة الأمريكية بالتوقف عن ممارسة دعم "الفاشية الوحشية" في أوكرانيا وبلدان أخرى في شرق أوروبا.

وجاء في بيان للسفارة صدر عقب الاعتداءات الأخيرة التي وقعت في كييف ضد ممتلكات روسية، "نحن نتوقع من المسؤولين في واشنطن وقف ممارسات دعم النازية الوحشية، ليس في أوكرانيا فقط، ولكن أيضا في بلدان أخرى في شرق أوروبا، وهذا يتضح من الأحداث في كييف، المليئة بأعمال الشغب، وتصاعد كراهية الأجانب والتطرف".

وأضاف البيان، أن "البرلمانيين الأمريكيين ستكون لديهم فرصة كبيرة لإبداء رأيهم حول هذا الموضوع، خاصة وأن أعمال الشغب قادها نائب البرلمان من الحزب الراديكالي أندريه لوزوفوي".

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وشدد البيان على أن الاعتداءات الأخيرة في كييف تصنف ضمن شأن سياسة دولة، "في ظروف التناقضات الداخلية الحادة والاضطرابات السياسية، وخيبات الأمل في المجتمع تعمل سلطات كييف بنشاط على زرع فكرة أن العدو الخارجي هو روسيا".

وأشارت السفارة إلى أن الجانب الروسي ناشد منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بالرد فورا على المظاهر العدوانية للنازية وإصدار تقرير عاجل حول الحادث، "حتى تعرف جميع الدول الأعضاء في المنظمة عن هذه الهمجية".

يأتي ذلك على خلفية قيام مجموعة من النازيين الجدد الأوكرانيين بمهاجمة المركز الثقافي الروسي في العاصمة الأوكرانية كييف وبنوك روسية.

المصدر: نوفوستي

نتاليا عبدالله







