بوتين يعزي روحاني في ضحايا الطائرة المنكوبة

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببرقية لنظيره الإيراني حسن روحاني عزاه فيها بضحايا كارثة طائرة الركاب الإيرانية التي تحطمت صباح اليوم في مدينة أصفهان.

وقال المكتب الصحفي للكرملين اليوم الأحد: "أعرب الرئيس بوتين عن مواساته لمن فقدوا أحباءهم في هذه المأساة، وتمنى لهم الصبر والسلوان في هذه اللحظات العصيبة بالنسبة إليهم".

وقد عبّر الرئيس حسن روحاني الذي يزور الهند عن مواساته لأهالي الضحايا ودعا المسؤولين المعنيين إلى التحقيق في ملابسات تحطم الطائرة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

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وأعلنت شركة خطوط "آسمان" الجوية الإيرانية صباح الأحد سقوط طائرة ركاب تابعة لها وعلى متنها 66 شخصا كانت في رحلة داخلية بين مدينتي طهران وياسوج.

وأكدت الشركة الإيرانية في وقت لاحق مقتل الركاب الـ60 وأفراد طاقم الطائرة الـ6.

المصدر: وكالات

أحمد باديان