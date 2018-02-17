رائد فضاء روسي ينشر صورة بحر أصبح أثرا بعد عين
نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف صورة يظهر فيها بحر آرال في كازاخستان الذي جف خلال فترة وجيزة إثر مشاريع الري السوفيتية وتدخل الإنسان في شأن الطبيعة.
ويبدو في الصورة انخفاض منسوب المياه الكبير في بحر آرال الذي يصنفه فريق من العلماء في خانة البحيرات وبقي حتى جفافه في ستينات القرن الماضي رابع أكبر حوض مائي في العالم.
ويقع بحر آرال على الحدود بين جمهوريتي أوزبكستان وكازاخستان وسط صحراء آسيا الوسطى.
#АральскоеМоре – бывшее бессточное соленое озеро, расположенное на границе Казахстана и Узбекистана. До 1960-х годов оно считалось четвертым по величине озером в мире, однако сегодня уровень моря катастрофически низок... И я не ошибся, назвав Аральское море озером. К морю его по традиции относят из-за больших размеров, как и «соседнее» Каспийское. Они оба являются остатками древнего океана. • The #AralSea from space. Formerly one of the four largest lakes in the world, the Aral Sea has been steadily shrinking since the 1960s.
المصدر: نوفوستي
أحمد باديان