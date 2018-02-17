رائد فضاء روسي ينشر صورة بحر أصبح أثرا بعد عين

نشر رائد الفضاء الروسي أنطون شكابليروف صورة يظهر فيها بحر آرال في كازاخستان الذي جف خلال فترة وجيزة إثر مشاريع الري السوفيتية وتدخل الإنسان في شأن الطبيعة.

ويبدو في الصورة انخفاض منسوب المياه الكبير في بحر آرال الذي يصنفه فريق من العلماء في خانة البحيرات وبقي حتى جفافه في ستينات القرن الماضي رابع أكبر حوض مائي في العالم.

ويقع بحر آرال على الحدود بين جمهوريتي أوزبكستان وكازاخستان وسط صحراء آسيا الوسطى.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان