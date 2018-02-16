الكرملين يرفض مجددا اتهام موسكو بالهجمات السيبرانية

رفض الكرملين اتهامات وجهها البيت الأبيض إلى روسيا بوقوفها وراء هجمات سيبرانية بواسطة فيروس NotPetya.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين قد أدلى بدلوه في هذا الخصوص أمس الخميس.

وأعرب بيسكوف الخميس عن رفض الكرملين القاطع الاتهامات الموجهة لروسيا بتورطها في هجمات سيبرانية بفيروس NotPetya وطعن بمصداقية هذه الاتهامات، إذ لا أساس لها من الصحة وليست إلا استمرارا لحملة عدائية ضد روسيا، كما أكد.

وكان البيت الأبيض قد اتهم روسيا ​​بالوقوف وراء الهجوم الإلكتروني "NotPetya"، الذي تسبب العام الماضي بشلل الكمبيوترات الحكومية والشركات في أوكرانيا قبل أن ينتشر في أنحاء العالم.

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المصدر: انترفاكس

ألكسندر توميلين