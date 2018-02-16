تفاصيل جديدة حول "رسائل المسحوق الأبيض" في موسكو

أفادت الشرطة الروسية بأن الرسائل المحتوية على مسحوق أبيض والتي تلقتها بعض السفارات الأجنبية في موسكو، كانت تتضمن أيضا نصا منسوبا لأحد النواب في مجلس "الدوما" الروسي.

ونقلت وكالة إنترفاكس عن متحدث باسم شرطة موسكو قوله: "أبلغ النائب في مجلس "الدوما" سيرغي جيليزنياك الشرطة اليوم الجمعة، بأن بعثات دبلوماسية أجنبية في العاصمة الروسية تلقت عبر البريد ظروفا تحوي مسحوقا وأوراقا مطبوع عليها نص منسوب إليه"، مؤكدا أنه لا علاقة له من قريب أو بعيد بهذه الرسائل.

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يذكر أن عددا من السفارات الأجنبية قد تلقت خلال اليومين الماضيين ظروفا تحتوي على مسحوق أبيض، أكدت الشرطة أنه غير ضار، فيما قالت مصادر صحفية إنه مسحوق مبيد للحشرات.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيق مستمر للكشف عن هوية صاحب الرسائل والمسحوق الذي بداخلها.

المصدر: انترفاكس

متري سعيد