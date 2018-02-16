ما يتمناه قديروف لبوتين مع اقتراب الانتخابات الرئاسية!

تمنى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدير شؤون روسيا مدى الحياة، وشكره على كل ما قام به من أجلها.

وجاءت هذه الأمنية من قبل الرئيس الشيشاني بالتزامن مع الذكرى الـ11 لتوليه منصبه كرئيس للشيشان التي تصادف اليوم.

وأعرب قديروف في قناته الرسمية في "تلغرام" عن شكره وتقديره لبوتين على ثقته به، لافتا إلى أنه سعى خلال السنوات الماضية لإثبات جدارته بهذه الثقة.

وكتب قديروف: "أتمنى لرئيسنا، وقائدنا الأعلى عمرا مديدا، وأن يدير دولتنا مدى الحياة، وسوف نخدمه بإخلاص دائما وننفذ جميع المهام التي يوكلها لنا على أعلى مستوى".

إقرأ المزيد

وشدد قديروف على أن الشيشان تمكنت بفضل دعم بوتين من القضاء التام على الإرهاب ودحر بؤره، ونجحت في حل العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مشيرا إلى أن اهتمام بوتين بالشيشان كان سببا رئيسا لازدهارها، حيث أنه وفر للسكان كل الظروف المناسبة للعمل والتعليم والترفيه وتطوير الذات.

المصدر: نوفوستي

أحمد باديان