مناورات مشتركة لقوات الدفاع الجوي الروسية والبيلاروسية تأخذ بالتجربة السورية

نفذت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات مشتركة تحاكي حماية المجال الجوي للحدود الغربية لدولة اتحاد روسيا وبيلاروس نفذتها قوات البلدين الجوية وفقا لوزارة الدفاع البيلاروسية.

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وكتبت وزارة الدفاع البيلاروسية أمس الخميس في بيان على موقعها الإلكتروني: "تم الانتهاء من تدريب مشترك لعناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي استمر من 13 حتى 15 فبراير الجاري، شاركت فيها القوات الجوية الفضائية الروسية وقوات الدفاع الجوي البيلاروسية. كما شارك في المناورات الفريق المناوب لقوات الدفاع الجوي في الجيش الروسي السادس".

وتم خلال التدريب إعداد خطط استخدام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي في عمليات البلدين الدفاعية، وتدرب الطيارون على الهبوط بالمقاتلات والقاذفات الروسية في مطارات بيلاروس.

وبالإضافة إلى ذلك، وضعت إدارة الوحدات العسكرية التي تشكل جزءا من نظام الدفاع الجوي الإقليمي الموحد خطط التدريب المشتركة، وتدربت القوات المشاركة على حماية الحدود الغربية لدولة الاتحاد، كجزء من العملية الدفاعية للوحدات العسكرية الإقليمية.

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وأضافت وزارة الدفاع البيلاروسية أنه "وخلال التخطيط لنشر تشكيلات القوات، تم الإفادة من تجربة الجنود الروس الذين شاركوا في العمليات العسكرية في سوريا".

وأشارت إلى أن "نتائج التدريب المحرزة تؤكد الأهلية العالية لجنود البلدين ومدى تنسيق الأعمال المشتركة بينهم من أجل إدارة القوات في ساح المعركة".

يشار إلى أن التدريبات بين الجيشين الروسي والبيلاروسي تثير دوما قلق حلف الناتو والدول الغربية، لا سيما تلك الواقعة على حدود البلدين كدول البلطيق وبولندا، كما أن المناورات بين الجيشين والتي تجري سنويا تحت مسمى "الغرب..."، يوليها الغرب جلّ اهتمامه ومتابعته، خشية أن تكون تمرينا يحاكي خططا عملية قد يطبقها الروس على أرض الواقع.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس





