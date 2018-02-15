تصفية مسلح أثناء مداهمة في داغستان

أفادت الهيئة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بتصفية إرهابي أثناء مداهمة أمنية في جمهورية داغستان جنوبي روسيا.

وأوضحت الهيئة في بيان أن وحدات من الأجهزة الأمنية الروسية شنت صباح اليوم عملية لمكافحة الإرهاب في إحدى مناطق جمهورية داغستان.

وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع بين عناصر الأمن ومسلحين أثناء العملية، ما أدى إلى القضاء على أحدهم ومصرع أحد رجال الأمن وإصابة آخرين.

وأكد الهيئة أن المسلح القتيل كان زعيما لإحدى الجماعة الإجرامية الناشطة في المنطقة المتورطة في شن عدد من الأعمال الإرهابية بينها تفجير استهدف رتلا عسكريا عام 2013.

ولم تسفر العملية عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

المصدر: وكالات

ألكسندر توميلين