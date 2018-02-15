زاخاروفا: وزير الخارجية الجزائري سيزور موسكو قريبا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مسهل سيصل إلى موسكو في زيارة عمل يومي الـ 18-19 فبراير الجاري.

وقالت زاخاروفا بهذا الشأن: "سيصل وزير الخارجية الجزائري إلى موسكو بدعوة من وزير الخارجية سيرغي لافروف، في إطار التشاور المستمر في القضايا الدولية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين".

وكان السفير الروسي لدى الجزائر إيغور بيليايف، قد أكد في وقت سابق لموقع "ألجيري باتريوتيك" الجزائري الناطق باللغة الفرنسية، أن الاتصالات السياسية بين الجزائر وموسكو تجري بوتيرة متزايدة خصوصا منذ الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيديف إلى الجزائر في أكتوبر 2017.

وأوضح الدبلوماسي الروسي بيليايف أن العلاقات بين البلدين وطيدة وأن الحوار السياسي يتطور باستمرار، مُذكرا بالاتفاقيات وبرتوكولات التفاهم التي وقعت على هامش زيارة ميدفيديف الأخيرة إلى الجزائر في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

كما أشار السفير بيليايف، إلى أنه يجري التحضير لافتتاح مركز ثقافي روسي في الجزائر وأن جهودا حثيثة تبذل من أجل افتتاح المركز خلال السنة الجارية 2018.

المصدر: تاس

علي الخطايبة