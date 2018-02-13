منافس لبوتين في الرئاسة: سأسحب القوات من سوريا

تحدث المرشح لانتخابات الرئاسة الروسية عن الحزب الشيوعي الروسي، بافيل غرودينين، عن موقفه من العملية العسكرية الروسية في سوريا وما سيفعله في هذا الشأن في حال فوزه بالانتخابات.

وأعرب المرشح خلال لقائه مع أنصاره في مدينة نوفوسيبيرسك الروسية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقاده بضرورة انسحاب القوات الروسية من سوريا بشكل كامل. وقال: "ما ينبغي القيام به بشأن سوريا؟ ينبغي إنهاء مشاركتنا في الحرب، لأننا أناس محبون للسلام".

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وتابع قائلا: "لا أفهم ماذا نفعل هناك وما هي مصالحنا هناك. وبالطبع يجب أن نساعد الأصدقاء، ولكن لدينا مواقف انتقائية في سياستنا الخارجية. فقد تخلينا عن ليبيا، مثلا، وسوريا لم نتخل عنها".

وفي شأن آخر، تحدث غرودينين حول أنه سيعترف رسميا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين من طرف في شرق أوكرانيا عام 2014، في حال أصبح رئيسا لروسيا.

المصدر: نوفوستي

أنطون زوييف