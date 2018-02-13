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مجلس المفتين في روسيا يثمن موقف بوتين إزاء فلسطين

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مجلس المفتين في روسيا يثمن موقف بوتين إزاء فلسطين
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
رئيس مجلس المفتين في روسيا راوي عين الدين
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ثمن رئيس مجلس المفتين في روسيا، راوي عين الدين، موقف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إزاء القضية الفلسطينية.

وجاءت هذه التصريحات أثناء لقاء مفتي روسيا مع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في جامع موسكو الكبير، حيث أشاد عين الدين بموقف بوتين الثابت من مسألة دولة فلسطين واستقلالها وسيادتها، مع الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لها.

وكان بوتين أجرى أمس الاثنين مباحثات مع عباس في موسكو، حيث أعرب عن دعم روسيا للشعب الفلسطيني.

وحضر المحادثات من الطرف الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، ومن الطرف الفلسطيني كل من وزير الخارجية رياض المالكي ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين

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