الكرملين يدعو لعدم الاعتماد على أنباء إعلامية بمثابة مصدر أساسي للمعلومات عن مواطنين روس بسوريا

قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا يملك معلومات عن مواطنين روس قتلوا في سوريا وإن لديه فقط معطيات عن العسكريين الروس المتواجدين هناك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم: "مثلما تعرفون، في مثل هذه الحالات نعتمد فقط على معطيات تخص العسكريين الروس، الذين يشاركون في العمليات العسكرية الجوية، دعما للجيش السوري".

وأضاف بيسكوف: "ليست لدينا معطيات تخص روس آخرين قد يكونون في سوريا، وننصح بالتوجه إلى وزارة الدفاع للاطلاع على مثل هذه المسائل".

ودعا بيسكوف إلى عدم الاعتماد على أنباء وسائل الإعلام كمصدر للمعلومات، موضحا أنه يوجد مواطنون روس في دول كثيرة، ومن الصعب أن تكون لدينا معلومات دقيقة عنهم.

المصدر: وكالات

نادر همامي