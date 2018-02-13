الكرملين يدعو لعدم الاعتماد على أنباء إعلامية بمثابة مصدر أساسي للمعلومات عن مواطنين روس بسوريا

قال الكرملين يوم الثلاثاء إنه لا يملك معلومات عن مواطنين روس قتلوا في سوريا وأن لديه فقط معطيات عن العسكريين الروس المتواجدين هناك.

وتعليقا على أخبار تداولتها وسائل إعلام في وقت سابق عن مقتل نحو 600 روسي منذ بدء العمليات العسكرية في سوريا، قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف: "مثلما تعرفون، في مثل هذه الحالات نعتمد فقط على معطيات تخص العسكريين الروس، الذين يشاركون في العمليات العسكرية الجوية، دعما للجيش السوري".

وأضاف بيسكوف: "ليست لدينا معطيات تخص روسا آخرين قد يكونون في سوريا، وننصح بالتوجه إلى وزارة الدفاع للاطلاع على مثل هذه المسائل ".