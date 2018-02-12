مصرع شخصين في هبوط اضطراري لمروحية في روسيا
Sputnik EMERCOM
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب 4 آخرون بجروح متفاوتة جراء هبوط اضطراري قامت به طائرة مروحية في مقاطعة تومسك في شرق روسيا.
وأوضحت هيئة الطوارئ الروسية أن المروحية من طراز "مي-8" التي كان على متنها 3 ركاب إضافة إلى الطاقم من 3 أفراد، قامت بهبوط اضطراري اليوم في مقاطعة مدينة تومسك الواقعة في منطقة سيبيريا شرق روسيا.
وأضافت هيئة الطوارئ أن الحادث أدى إلى مصرع اثنين من طاقم المروحية وإصابة 4 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج .
وبدأت السلطات بالتحقيق في الحادث الذي لم تعرف بعد أسبابه وملابساته.
المصدر: وكالات
ألكسندر توميلين
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