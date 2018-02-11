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قديروف يعلن عن عودة كتيبة الشرطة العسكرية الروسية من حلب السورية

أخبار روسيا

قديروف يعلن عن عودة كتيبة الشرطة العسكرية الروسية من حلب السورية
vk.com/ramzan
عودة كتيبة الشرطة العسكرية الروسية من حلب السورية إلى جمهورية الشيشان
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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، عن عودة أبناء الجمهورية الذين خدموا طوال سنة ونصف في صفوف الشرطة العسكرية الروسية في مدينة حلب شمالي سوريا.

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وكتب الرئيس الشيشاني على صفحته في موقع "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي اليوم الأحد، أن "393 مقاتلا من أفراد كتيبة الشرطة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الروسية بقيادة الرائد روسلان نعمت حجييف، عادوا إلى الوطن بسلام".

وأضاف قديروف أن أفراد الكتيبة "أنجزوا المهمة الموكلة إليهم والمتمثلة بحماية المواقع التابعة لوزارة الدفاع الروسية ودعم النظام العام وضمان سلامة السكان المدنيين والمساعدة على التوصل إلى التسوية السلمية للأزمة في سوريا".

كما أعرب قديروف عن شكره للعسكريين العائدين لـ"إخلاصهم في تنفيذ المهمة والشجاعة والولاء للوطن العظيم".

المصدر: vk.com/ramzan

إينا أسالخانوفا

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