تصفية إرهابيين اثنين في إنغوشيا بالقوقاز الروسي

أعلن مركز إعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا، عن تصفية اثنين من قطاع الطرق المتورطين في أنشطة إرهابية في جمهورية إنغوشيا في القوقاز خلال عملية لمكافحة الإرهاب.

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وقال المركز في بيان اليوم السبت إنه " تم في منطقة نازران في إنغوشيا، أثناء تنفيذ عملية لمحاربة الإرهاب، تحييد اثنين من قطاع الطرق متورطين في جرائم ذات طبيعة إرهابية".

وأضاف، خلال عمليات بحث وتحر في منطقة غابات جنوب شرق قرية علي يورت، تم العثور حوالي الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم السبت، على اثنين من العصابات المسلحة متورطين في نشاط إرهابي. وردا على طلب من ضباط إنفاذ القانون إلقاء السلاح وتسليم أنفسهما، قاما بفتح النار من أسلحة رشاشة.

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وتم تحييد كلا المسلحين في سياق معركة عابرة. ووفقا لتقارير فإن اسم أحدهما وارد على قائمة المطلوبين الاتحادية لمشاركته في القتال إلى جانب المنظمة الإرهابية الدولية "الدولة الإسلامية".

وتم العثور بحوزة المسلحين القتيلين، على رشاشين حربيين، وعبوتين ناسفتين في شكل "حزام ناسف"جاهزتين للاستخدام ، ومكونات لتصنيع عبوات ناسفة وذخيرة وقنابل يدوية ومعدات خاصة. قام خبراء جهاز الأمن الفدرالي بتفجيرها في ذات المكان.

ولم تسفر هذه العملية عن أي خسائر في صفوف السكان المدنيين أو بين قوات إنفاذ القانون والنظام هناك.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس