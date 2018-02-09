استمرار المشاورات الروسية الأممية بشأن لبنان

استقبل نائب وزير الخارجية الروسي، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، في موسكو المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون لبنان، بيرنيل داهلر كاردل.

وجاء في بيان للخارجية الروسية أن "خلال الحديث تبادل الطرفان للآراء بشكل عميق حول الوضع في الجمهورية اللبنانية، حيث أكدا التمسك بسيادة لبنان ووحدة أراضيه، مع التركيز على ضرورة تنفيذ الأطراف كافة لقرارات مجلس الأمن الدولي ، وحل المسائل العالقة من قبل لبنانيين أنفسهم من دون التدخل الخارجي".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون تعهد أمس الخميس بالتصدي لأي اعتداء إسرائيلي بري وبحري، وذلك على خلفية التوتر الدبلوماسي بين البلدين بسبب الخطط الإسرائيلية لإقامة جدار فاصل على الحدود اللبنانية، فيما أكد المجلس الأعلى للدفاع في لبنان أن "الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا وخرقا للقرار 1701"، الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

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المصدر: وزارة الخارجية الروسية

ألكسندر توميلين