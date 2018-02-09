سياسي روسي يتهم واشنطن بدفع موسكو للصدام مع مشاركين آخرين في التسوية السورية

اتهم رئيس لجنة الدفاع والأمن في مجلس الاتحاد الروسي (البرلمان)، فيكتور بونداريف، الولايات المتحدة بدفع روسيا نحو الصدام مع أطراف أخرى مشاركة في التسوية السورية.

وأوضح بونداريف في تصريح صحفي أن "الولايات المتحدة تعمل كل شيء من أجل استمرار الحرب في سوريا، وتقوم بتسليح المسلحين بأسلحة حديثة".

وأضاف السياسي الروسي: "بواسطة دعم قوى معارضة راديكالية يسعون لزيادة الانقسام بين مختلف الطوائف داخل المجتمع السوري من أجل استغلال العامل الديني كورقة مساومة في اللعبة السياسية، فيما يحاولون دفع روسيا للصدام مع دول أخرى مشاركة في التسوية السورية".

وأشاد السيناتور الروسي بحكمة القيادة العسكرية والدبلوماسية الروسية التي "لا تنجر وراء هذه الاستفزازات".

كما أعرب بونداريف عن تأييده للمبادرة الخاصة بطرح مسألة التحقيق في الهجوم على القوات الموالية للجيش السوري على الأمم المتحدة للبحث ومعاقبة المسؤولين.

وكان الجيش الأمريكي أفاد في وقت سابق بأن التحالف الدولي نفذ غارة على القوات الرديفة للجيش السوري بعد أن تعرضت "قوات سوريا الديمقراطية" الأربعاء الماضي لهجوم، مشيرا إلى مصرع أكثر من 100 مقاتل من القوات الموالية للجيش السوري جراء القصف.

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المصدر: "نوفوستي"

ألكسندر توميلين