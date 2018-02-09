لافروف: منفتحون لإجراء حوار صادق ومنصف لتوحيد جهود مكافحة الإرهاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بلاده منفتحة على إجراء حوار صادق وعادل ومنصف مع الشركاء لتوحيد الجهود في مكافحة الإرهاب.

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واعتبر لافروف، أن تجربة التحالف الدولي خلال الحرب العالمية الثانية ما زالت مطلوبة حتى الآن.

وقال الوزير الروسي في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، بمناسبة مراسم وضع الزهور على نصب تخليد ذكرى الدبلوماسيين الذين لقوا مصرعهم أثناء أدائهم مهامهم: " إنه لأمر محزن ويؤسف له أن هناك ميلا إلى التخلي عما تم التوصل إليه في سنوات عملنا المشترك، ورفض الجهود الجماعية، والرغبة في تعزيز جدول أعمال ضيق الأفق، وآحادي الجانب، وحل كل دولة مشاكلها على حساب الآخرين، وكل هذا يمكن أن يؤدي إلى عواقب غير مقصودة مؤسفة جدا ونتائج محزنة جدا لا يمكن التنبؤ بها".

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واختتم لافروف كلمته قائلا: " ولكننا لن نتخلى عن توجهنا لإجراء حوار صادق، ونحن نفهم الحاجة إلى توحيد الجهود في مكافحة الإرهاب، والتهديدات الأخرى المشتركة للبشرية جمعاء، وسنطور شراكتنا، ونعمل على إقامة اتصالات مع جميع البلدان التي تشاركنا نهجنا وتضع التنمية السلمية فوق الألعاب الجيوسياسية. نحن دائما منفتحون للتعاون الصادق على أساس المساواة والاحترام المتبادل وتوازن المصالح".

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس