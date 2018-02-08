موسكو تعرض على واشنطن حلا لمسألة اعتراض الطائرات

أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو تعرض على واشنطن حل القضية المتعلقة بحالات اعتراض الطائرات من خلال تحديد المسافات المسموح بها للتقارب جوا وبحرا.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفي لها اليوم الخميس: "آخذين بعين الاعتبار الحديث عن حالات اعتراض السفن الحربية والطائرات، نحن ندعو بإصرار إلى إضافة بنود حول المسافات القصوى المسموح بها للتقارب على الاتفاقيات الثنائية لمنع وقوع حوادث في البحر والجو، والتي تم توقيعها عام 1972".

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وأضافت أن "زملاءنا الأمريكيين الذين يحبون تقديم الشكاوى بشأن حالات الاعتراض، لا يريدون لسبب ما مناقشة القواعد الإضافية لضمان سلامة التحليقات والملاحة البحرية".

وأكدت زاخاروفا كذلك أن "الطيران الحربي الأمريكي مولع بالتحليق قرب الحدود الروسية دون تشغيل أجهزة إرسال واستقبال الإشارات الإلكترونية، على الرغم من مبادرتنا لحل هذه القضية على أساس مقبول للطرفين".

هذا، وكانت وزارة الدفاع الروسية قد دعت الولايات المتحدة إلى وقف تحليقات طائراتها بالقرب من الحدود الروسية أو الاتفاق على قواعد التحليقات بعد حادثة اعتراض مقاتلة روسية لطائرة أمريكية فوق البحر الأسود نهاية الشهر الماضي.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف