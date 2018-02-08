لافروف: الولايات المتحدة تسعى إلى إخضاع روسيا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الولايات المتحدة شنت حملة كي تجعل من روسيا "دولة تابعة".

وشدد لافروف في خطابه اليوم بمناسبة يوم الدبلوماسيين، على أن محاولات عزل وإخضاع روسيا ستبوء بالفشل، مؤكدا أن موسكو لا تزال لاعبا أساسيا في الأجندة الدولية وتسعى إلى بناء مستقبل أفضل.

وأشار عميد الدبلوماسية الروسية إلى أن موسكو حققت نجاحا واضحا في التسوية السورية وغيرها من النزاعات الإقليمية، وتستمر في المضي قدما في نهجها الخارجي المستقل.

المصدر: وكالات

نادر عبد الرؤوف