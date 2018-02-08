شعبية بوتين تعاود الصعود قبل الانتخابات

ارتفع التأييد للمرشح الرئاسي فلاديمير بوتين إلى 71% مطلع فبراير/شباط الجاري، فيما حلّ مرشح الحزب الشيوعي للرئاسة بافل غرودينين في المرتبة الثانية بنسبة تأييد بلغت 6,9%.

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وأظهر استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الروسي لبحوث الرأي العام ، ونشر نتائجه اليوم الخميس، أن التأييد الشعبي لبوتين بين يناير/كانون الثاني - وأوائل فبراير/شباط الجاري تراوح ما بين 69.9% و 73.8%: "ووفقا للاستطلاع فإن 71.4% من الروس على استعداد للتصويت لبوتين لو أجريت الانتخابات الرئاسية ما بين 29 يناير و 4 فبراير".

وهكذا، قفز التأييد الانتخابي لبوتين لأكثر من نقطة مئوية، من 69.9% وفقا لاستطلاع للرأي أجري ما بين 26 و28 يناير.

وتبين من المسح وفقا لعلماء الاجتماع، حلول مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا من حيث عدد الناخبين المستعدين للتصويت له (5.7%).

كسينيا سوبتشاك، وفقا للبيانات في بداية فبراير، يمكن أن تحصل على 1.3% من الأصوات، بزيادة لا تذكر بالمقارنة مع نتائج المسح السابق (1.2% في 26-28 يناير ).

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أما بالنسبة للمرشح الليبرالي غريغوري يافلينسكي، فإن 0.7% من المستطلعين على استعداد للتصويت له وفقا لأحدث بيانات المركز الروسي لبحوث الرأي العام، (مقابل 0.9٪ في نهاية يناير).



وتم توجيه السؤال التالي للمستطلعين: "إذا أجريت الانتخابات الرئاسية في يوم الأحد القادم، فستبدو القائمة على هذا النحو، لأي من هؤلاء المرشحين ستصوتون على الأرجح؟".

وكان يمكن للمشاركين في الاستطلاع إعطاء إجابة واحدة فقط.

ووجد 9.2% من المستطلعين أنه من الصعب الإجابة، وسمّى 0.7% من الروس الذين شملهم الاستطلاع مرشحا آخر غير وارد اسمه في قائمة المرشحين، فيما قال 3.2% أنهم لن يشاركوا في الانتخابات، و 0.5% قالوا إنهم يعتزمون تمزيق أوراق الاقتراع.

وأجرى مركز استطلاع الرأي هذا في كل روسيا من 29 يناير وحتى 4 فبراير 2018. واعتمدت طريقة المسح على مقابلة هاتفية مع عينة عشوائية تم التواصل معها من أرقام هاتفية ثابتة ومتنقلة .

الحد الأقصى لحجم الخطأ الاحتمالي لهذه العينة لا يتجاوز 1.2%. وقد اجري الاستطلاع بمبادرة من مركز بحوث الرأي العام في جميع أنحاء روسيا بمشاركة مواطنين بالغين تتجاوز أعمارهم 18 عاما وما فوق.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس