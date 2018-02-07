موسكو: استياء واشنطن لحسن علاقاتنا ببلدان أمريكا ضرب من عويل الصبية!

وصفت وزارة الخارجية الروسية استياء واشنطن لتعزيز العلاقات بين روسيا وبلدان أمريكا اللاتينية "بهستيريا صبي متقلب الخواطر".

وقال سيرغي ريابكوف نائب نائب وزير الخارجية الروسي: سلوك واشنطن في الفترة الأخيرة يشبه سلوك الطفل المتقلب الأهواء والذي يلجأ إلى الصراخ عندما تجري الأمور بشكل لا يتطابق مع رغباته. هذه تصرفات غير جدية وغير لائقة.

وأضاف: حدث تحول جذري عميق في الولايات المتحدة، نحو التركيز الكامل على العقوبات واعتبارها الأداة الوحيدة تقريبا للعمل في مجال السياسة الخارجية، طبعا بالإضافة للقوة العسكرية.

وأكد أن هذه الاستراتيجيا لا تثير إلا الرفض المتزايد في العالم وتعيق البحث عن حلول مقبولة لمختلف المشاكل.

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وقبل ذلك، أقر وزير الخارجية ريكس تيلرسون بأن التقارب بين روسيا وبلدان أمريكا اللاتينية، يثير قلق البيت الأبيض.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين